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Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области
22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты …
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23 апреля 2018, 11:24
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно
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17 апреля 2018, 08:15
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Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб
9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на …
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10 апреля 2018, 07:44
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В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
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15 марта 2018, 03:52
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2-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Самарской области
26 февраля в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. 50-летний водитель на ВАЗ-2104 ехал по дороге «Сергиевск-Успенка» в сторону Сергиевска. На 9 километре трассы в условиях снегопада мужчина не пропустил на перекрестке автомобиль «Hyundai Solaris», и машины …
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27 февраля 2018, 02:08
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МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области
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31 января 2018, 04:07
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В Самарской области мужчина насмерть забил друга котелком
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах гибели 34-летнего мужчины. Его доставили в районную больницу с травмой головы, но вскоре пациент умер. Информация была передана полицейским. Дома у пострадавшего силовики обнаружили следы борьбы и кровь, а также предполагаемое орудие преступления …
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26 января 2018, 11:30
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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Мужчина и женщина погибли после столкновения легковушки и грузовика в Сергиевском районе
Вчера, 2 сентября, в 17:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об автоварии, произошедшей на 8 км обводной дороги села Сергиевск, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия …
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3 сентября 2017, 01:03