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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
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Тем 

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Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

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В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

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2-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Самарской области

2-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Самарской области

26 февраля в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. 50-летний водитель на ВАЗ-2104 ехал по дороге «Сергиевск-Успенка» в сторону Сергиевска. На 9 километре трассы в условиях снегопада мужчина не пропустил на перекрестке автомобиль «Hyundai Solaris», и машины 

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МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

Штормовое предупреждение  в Самарской области продлено до 1 февраля.

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31 января 2018, 04:07
В Самарской области мужчина насмерть забил друга котелком

В Самарской области мужчина насмерть забил друга котелком

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах гибели 34-летнего мужчины. Его доставили в районную больницу с травмой головы, но вскоре пациент умер. Информация была передана полицейским. Дома у пострадавшего силовики обнаружили следы борьбы и кровь, а также предполагаемое орудие преступления 

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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

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По версии следователей, 13 июня этого года в приемное отделение Шенталинской ЦРБ поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в 
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Мужчина и женщина погибли после столкновения легковушки и грузовика в Сергиевском районе

Мужчина и женщина погибли после столкновения легковушки и грузовика в Сергиевском районе

Вчера, 2 сентября, в 17:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об автоварии, произошедшей на 8 км обводной дороги села Сергиевск, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия 
3 сентября 2017, 01:03
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