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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области
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22 мая 2018, 01:46
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Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора …
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10 апреля 2018, 02:34
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В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов
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22 февраля 2018, 06:14
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Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой
15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке …
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16 февраля 2018, 03:42
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В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри
6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что …
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7 февраля 2018, 05:05
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За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина
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6 февраля 2018, 04:22
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В «кремлевский доклад» Минфина США попали выходцы из Самарской области
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30 января 2018, 05:06