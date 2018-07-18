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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

В Самарской области резко подорожали капуста и морковь. Речь идет о розничных ценах. По данным Самарастата, килограмм белокочанной капусты сейчас стоит около 25 рублей. По сравнению с началом месяца это на 6% выше. Морковь прибавила в цене около 2,5%, до 
22 мая 2018, 01:46
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов. 

Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора 

10 апреля 2018, 02:34
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

Самарастат опубликовал очередной отчет о ценах на продукты в регионе. Сильнее всего подешевела гречка – на 4%. В конкретных цифрах ее стоимость составляет 43 рубля 85 копеек за килограмм. Огурцы и карамель потеряли в цене 1,1%. На 1% снизилась стоимость 

6 февраля 2018, 04:22
В «кремлевский доклад» Минфина США попали выходцы из Самарской области

В «кремлевский доклад» Минфина США попали выходцы из Самарской области

Список россиян, на которых с большой вероятностью распространятся новые антироссийские санкции – так называемый «кремлевский доклад», сегодня опубликовало министерство финансов США. В докладе 210 фамилий, из них 114 чиновников и 96 предпринимателей. В их числе - полпред президента в Приволжском 

30 января 2018, 05:06
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