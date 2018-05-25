4
49
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по 
24 мая 2018, 02:26
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
24 мая 2018, 10:34
Лето 2018 года в России будет жарким

Лето 2018 года в России будет жарким

Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в 
23 мая 2018, 11:34
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Самарцы ощутят влияние нового антициклона

Самарцы ощутят влияние нового антициклона

В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 
8 мая 2018, 10:57
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх