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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14
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Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну
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24 мая 2018, 09:00
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В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
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24 мая 2018, 02:26
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Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
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24 мая 2018, 02:07
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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Лето 2018 года в России будет жарким
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23 мая 2018, 11:34
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области
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10 мая 2018, 04:23
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Самарцы ощутят влияние нового антициклона
В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 …
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8 мая 2018, 10:57
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51