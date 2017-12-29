2018-й - год Собаки, который по восточному календарю наступит только 16 февраля, - эксперты рекомендуют встречать и проводить в компании хороших знакомых и друзей. Именно такие союзы, тандемы и бизнес-альянсы будут удачными и плодотворными в новом году. Все проекты, связанные с верностью дружбе, семье или собственным идеалам, обещают быть успешными, рассказывает специалист по фэншуй с мировым именем Наталья Правдина.
«Это связано с тем, что в астрологической таблице этого года присутствуют два союзника - Собака и Тигр, они друзья, и это очень благоприятно, я рекомендую всем людям вести очень социально активный год», - сообщила Наталья Правдина.
В одежде от ярких красок в этот раз есть смысл отказаться в пользу более сдержанных тонов. Хозяин года - Собака - не любит экстравагантности.
«В астрологической карте будущего года совершенно отсутствует элемент металла, а он будет представлять элемент процветания, богатства, благополучия, поэтому специалисты по фэншуй рекомендуют делать акцент именно на серебристый цвет, белый и серебристый, можно золотой, но не желтый», - говорит Наталья Правдина.
Так как неприхотливые собаки любят мясо, на новогоднем столе будут приветствоваться несложные блюда из курицы, свинины и говядины.
Руководитель фольклорно-этнографической студии Татьяна Мочкасова рассказывает об исконно-русских традициях встречать Новый год. Для крестьян он начинался не 1 января, а в конце декабря, в день зимнего солнцестояния. Считалось, что именно с этого момента стартовала подготовка к земледельческому году. Главные торжества начинались в Рождество.
«В этот переломный момент к нам на землю приходят души усопших предков. Здесь возникает важная традиция - поминовение предков, и вот те самые колядовщики - это те самые души предков, которые опустились на землю, поэтому люди наряжались, рядились. Чтобы скрыть свое лицо и преобразиться в души предков», - рассказала Татьяна Мочкасова.
Именно с тех времен пошла традиция надевать на себя в Новый год маски животных.
«В этом обличии они проходили по домам, пели колядки и каждая хозяйка ждала их, так как это души их умерших предков и их надо задобрить, потому что считалось, что они помогают нам в земной жизни. Наладить связь и показать почтение - это было главным», - отметила Татьяна Мочкасова.
Впрочем, предупреждают психологи, зацикливаться на всех этих рекомендациях и уже тем более расстраиваться из-за того, что не получается соблюсти традиции, нельзя. Отрицательные эмоции формируют в подсознании негативный план развития событий. Нейролингвисты знают, любая сознательная мысль, повторенная несколько раз, превращается в программу. Поэтому уровень благосостояния, качество взаимоотношений с окружающими и даже состояние здоровья - все это отражение самых частых мыслей.
«Однозначно программировать себя нужно на позитив, на радостную встречу Нового года», - подчеркивает психолог Любовь Смирнова.
Эксперты рекомендуют прежде всего ориентироваться на ощущение внутреннего уюта и комфорта. Избегать любого навязывания чего-либо со стороны. Например, если вам некомфортно в галстуке в новогоднюю ночь - снимите его. Потому что любое напряжение всегда притягивает негатив.