В июне уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки, при которой могут возникать различные неблагоприятные явления. Речь в первую очередь о затоплениях. Под воду ушли острова, в районе пляжей после сбросов воды Жигулевской ГЭС она поднялась примерно на метр. И это дня Самарской области не является чем-то экстраординарным. Аналогичная ситуация в нашем регионе уже была в 1994 году.
«Для нас это не опасно, потому что у нас неблагоприятные явления наступают тогда, когда отметка достигает 32,5 метра у Самары. А сейчас 29,83», - отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Тем не менее, такой высокий уровень воды не дает возможности официально открыть пляжи. Купаться здесь сейчас нельзя и, по всей видимости, запрет будет действовать как минимум до середины августа. После этого спасатели ожидают снижения уровня воды в районе Самаре до 28 с половиной метров.
При этом наш регион лидирует в ПФО по числу маломерных судов. Несчастные случаи на воде случаются регулярно. И почти всегда водители оказываются в нетрезвом состоянии.
Профильные службы намерены увеличить число рейдов по маломерным судам, а осенью депутаты губдумы рассмотрят вопрос об ограничении скоростного режима для таких плавсредств и ужесточении административной ответственности при их эксплуатации. Напоним, чтобы вызвать помощь с мобильного нужно звонить по номерам - 101 (скорая) ,102 (полиция) и 103 (пожарные).
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