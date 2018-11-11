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В Самаре санкционный сыр уничтожили, залив его «Белизной»
Девять килограммов санкционного французского сыра «Пражская буренка» и три килограмма сортов «Эдам» и «Тильзитер» с признаками перемаркировки на упаковке изъяли в Самаре в магазине «Пятерочка».
В транспортной прокуратуре отрапортавали: вся партия уничтожена. Сыр разрезали на кусочки, а затем залили химическим …
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20 августа 2015, 05:24
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Из «Пятерочки» уволят охранников
Х5 RetailGroup после серии инцидентов собирается отказаться от охранников, сообщает Интерфакс.
В частности, речь идет о скандалах с избиениями заподозренных в краже покупателей, которые происходили в Москве, и применением электрошокера в отношении семилетнего мальчика.
Руководство ритейлера уверено, что …
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23 июля 2015, 10:14
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В Москве охранник «Пятерочки» ударил ребенка электрошокером за мороженое
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8 июня 2015, 06:27
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Супермаркеты "Покупочка" исчезли из Самарской области
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13 апреля 2015, 05:57