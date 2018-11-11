В Самаре санкционный сыр уничтожили, залив его «Белизной» Девять килограммов санкционного французского сыра «Пражская буренка» и три килограмма сортов «Эдам» и «Тильзитер» с признаками перемаркировки на упаковке изъяли в Самаре в магазине «Пятерочка».



В транспортной прокуратуре отрапортавали: вся партия уничтожена. Сыр разрезали на кусочки, а затем залили химическим …