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В Самаре санкционный сыр уничтожили, залив его «Белизной»

В Самаре санкционный сыр уничтожили, залив его «Белизной»

Девять килограммов санкционного французского сыра «Пражская буренка» и три килограмма сортов «Эдам» и «Тильзитер» с признаками перемаркировки на упаковке изъяли в Самаре в магазине «Пятерочка».

В транспортной прокуратуре отрапортавали: вся партия уничтожена. Сыр разрезали на кусочки, а затем залили химическим 
20 августа 2015, 05:24
Из «Пятерочки» уволят охранников

Из «Пятерочки» уволят охранников

Х5 RetailGroup после серии инцидентов собирается отказаться от охранников, сообщает Интерфакс.
 
В частности, речь идет о скандалах с избиениями заподозренных в краже покупателей, которые происходили в Москве, и применением электрошокера в отношении семилетнего мальчика.
 
Руководство ритейлера уверено, что 
23 июля 2015, 10:14
В Москве охранник «Пятерочки» ударил ребенка электрошокером за мороженое

В Москве охранник «Пятерочки» ударил ребенка электрошокером за мороженое

Дело возбуждено по статье 166 УГ РФ «Побои». Напомним, компания из нескольких школьников купила 3 порции лакомства в магазине "Пятерочка". Ребята уже вышли из магазина, когда к ним подбежал охранник магазина, подозревая кражу. Хотя ему был предъявлен чек, это его 
8 июня 2015, 06:27
Супермаркеты

Супермаркеты "Покупочка" исчезли из Самарской области

Федеральная компания X-5 Retail Group сообщила о полном переходе магазинов под бренд "Пятерочка". Всего на территории Самарской области работали 103 "Покупочки". В октябре 2014-го X-5 выкупила их у ООО "Агроторг - Самара". Также были приобретены магазины в Волгоградской области. До 
13 апреля 2015, 05:57
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