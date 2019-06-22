Помидоры из Турции могут вернуться на отечественный рынок уже в следующем месяце. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, Минсельхоз и Россельхознадзор изучают возможность экспериментального ввоза овощей объемом до 300 тысяч тонн. В правительстве пока не …