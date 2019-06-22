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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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Невролог из Сызрани получит миллион рублей
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20 июня 2019, 09:29
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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В помидорной «столице» Самарской области назвали цены на рассаду
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9 мая 2019, 11:11
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В Самаре подорожали огурцы и помидоры
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8 ноября 2017, 04:11
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Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре
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11 сентября 2017, 09:23
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В Самаре раздавили «турецких нелегалов»
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19 апреля 2017, 05:40
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