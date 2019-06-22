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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Врачу из Сызрани - неврологу городской больницы № 2 перечислят один миллион рублей, в том числе налог на доходы физических лиц. Известно, что это единовременное пособие из бюджета городского округа в рамках программы по созданию благоприятных условий медработникам. Имя врача 
20 июня 2019, 09:29
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. 
18 июня 2019, 09:23
В помидорной «столице» Самарской области назвали цены на рассаду

В помидорной «столице» Самарской области назвали цены на рассаду

Продавцы с родины «Сызранского помидора» жалуются, что население теперь особо уже «не рвется» возиться с пасленовыми. Слишком много возни, чтобы вырастить одну-две пары ведерок красного овоща. Его нужно постоянно поливать, полоть, защищать от града, жары и заморозков, подвязывать плоды. Куда 
9 мая 2019, 11:11
В Самаре подорожали огурцы и помидоры

В Самаре подорожали огурцы и помидоры

В Самарской области на 75% подорожали огурцы и почти вдвое выросла средняя цена на помидоры, сообщили в областном минэкономразвития. Средняя цена килограмма огурцов или помидоров сейчас примерно 100 рублей. Также отмечен рост стоимости бананов (на 4 процента) и куриных яиц 

8 ноября 2017, 04:11
Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре

Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре

Помидоры из Турции могут вернуться на отечественный рынок уже в следующем месяце. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, Минсельхоз и Россельхознадзор изучают возможность экспериментального ввоза овощей объемом до 300 тысяч тонн. В правительстве пока не 

11 сентября 2017, 09:23
В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

Под Самарой уничтожили 660 килограммов турецких помидоров. Запрещенная к ввозу в страну продукция хранилась на одном из складов овощной базы на улице Олимпийской. Импортные томаты были обнаружены в ходе совместного рейда таможенников и инспекторов Россельхознадзора. На ящиках с овощами были 

19 апреля 2017, 05:40
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