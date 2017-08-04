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Внимание, предупреждение МЧС!
МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с 19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает …
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4 августа 2017, 02:49
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На Самару идет шторм
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31 июля 2017, 04:30
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Август начнется с дождика
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31 июля 2017, 10:35
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У Самарской площади загорелась многоэтажка
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31 июля 2017, 10:02
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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
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30 июля 2017, 03:25
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На Самару идет гроза
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28 июля 2017, 11:52
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МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах
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24 июля 2017, 10:57
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Какая погода ждет самарцев в выходные?
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21 июля 2017, 01:16
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В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов
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13 июля 2017, 09:16
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Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в …
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10 июля 2017, 01:58