В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на …