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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
На Самару идет шторм

На Самару идет шторм

В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на 

31 июля 2017, 04:30
Август начнется с дождика

Август начнется с дождика

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. По их сведениям, как минимум до среды в регионе возможны дожди. А на улице станет немного прохладней. В понедельник, 31 июля, ожидается до +32 градусов по Цельсию. А уже во вторник, 1 

31 июля 2017, 10:35
У Самарской площади загорелась многоэтажка

У Самарской площади загорелась многоэтажка

Вечером в воскресенье, 30 июля, самарским пожарным поступило сообщение о ЧП в районе Самарской площади. Загорелся многоэтажный дом на улице Галактионовской. Вызов пришел в 20:38 минут. К месту ЧП направили девять единиц техники. В тушении принимали участие почти 40 человек. 

31 июля 2017, 10:02
МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
30 июля 2017, 03:25
На Самару идет гроза

На Самару идет гроза

В пятницу, 28 июля, в Самаре прошел дождь. По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах области возможна гроза. Погода при этом останется жаркой: до +34 градусов по Цельсию. В субботу, 29 июля, осадков не ожидается, а вот в 
28 июля 2017, 11:52
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. 

21 июля 2017, 01:16
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в 
10 июля 2017, 01:58
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