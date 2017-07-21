В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. Синоптики, как ни странно, града не зафиксировали, но на выходные обещают кратковременные дожди с сильными порывами ветра. На всякий случай, не следует оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.
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