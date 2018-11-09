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Материалы по теме:

С автоматом в кожаном белье: жена самарского олигарха скосплеила девушку Бонда

С автоматом в кожаном белье: жена самарского олигарха скосплеила девушку Бонда

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына вновь сразила своих подписчиков в Instagram необычным снимком. В этот раз она решила примерить на себя образ девушки знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Ксения снялась 
29 октября 2018, 12:32
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».

Карточка 
26 октября 2018, 12:50
Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. 
27 сентября 2018, 10:28
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
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