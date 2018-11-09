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С автоматом в кожаном белье: жена самарского олигарха скосплеила девушку Бонда
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29 октября 2018, 12:32
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«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе
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28 октября 2018, 02:59
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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».
Карточка …
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26 октября 2018, 12:50
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Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии
В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. …
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27 сентября 2018, 10:28
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28