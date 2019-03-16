В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс квадратных метров. В этом двухэтажном доме на улице Садовой в кружке марксистов вынашивал планы построения коммунизма молодой Владимир Ленин. Спустя 130 лет это обычный дом, где проживают 5 семей. Фактически, состояние памятника истории угрожает их жизни и здоровью.
- Печально живется, потому что каждый год тут какие-то аварии. И не один раз в год - то вода замерзает, то проблемы с отоплением, до нас оно потом доходит. В этом году у нас течет крыша, - говорит жительница дома № 154 по улице Садовой Олеся Герасюк.
На этой неделе данное здание, как и еще 43 дома в историческом центре Самары, мэрия включила в число памятников архитектуры для капитального ремонта. Жителей хотят расселить, а дома планируют приспособить для «современного использования» на деньги инвесторов. Всего из 599 домов, которые попали в число аварийных, чиновники выбрали для расселения 474 здания - из них 423 пойдут под сноc и всего 51 - на реконструкцию. Эта работа рассчитана на 5 лет. Между тем, в целом 2019 год должен стать рекордным по переселению жителей из аварийного фонда. А ближайшая «пятилетка» - ударной по этой работе. Из 340 тысяч метров непригодных для проживания площадей расселят 314 тысяч метров. То есть программа коснется почти 18 тысяч жителей. На эти цели из всех источников планируется выделение 14,5 млрд рублей. Лишь 2 миллиарда - средства бюджета 63-го региона. Напомним, что в 2018 году в планах по переселению было только чуть больше 5 тыс квадратных метров. Реально расселено 70 % или чуть больше 200 человек.
- Всплеск активности за счет национального проекта, обязательства со стороны региона и РФ подписаны. Действительно, в этом году чуть меньше, чем 30 тыс. метров аварийного жилья подлежит к расселению. Это в 5-6 раз больше, чем в прошлом году и это только начало. В последующие несколько лет ежегодная задача по расселению в разы больше. Итого до 2024 года мы расселим чуть меньше, чем 340 тыс. метров в рамках текущей программы аварийного жилья, - рассказал министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.
Первыми в Самаре будут переезжать жители домов на окраине города: из Ново-Оренбургского переулка, улиц Белогородской, Дальневосточной, Каховской, Балтийской, Ставропольской, Курортной и проспекта Металлургов. Затем в 2020 году начнут сносить дома в историческом центре: в границах улиц Галактионовской, Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Маяковского.
- Когда мы говорим о реновации старого города, мы понимаем, что залогом успеха является конструкция, когда выигрывают все участники. У нас 140 исторических кварталов, требующих создания моделей, когда они сами постепенно развиваются, - отметил председатель Общественного совета при Министерстве строительства Самарской области, архитектор Олег Никитенко.
И, как заявили «ТЕРРЕ» в Минстрое, говорить об объемах и методах переселения по каждому этапу пока преждевременно. Ясность наступит после принятия госпрограммы в апреле. «ТЕРРА» будет следить за развитием ситуации.