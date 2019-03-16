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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

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16 марта 2019, 08:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», 
15 марта 2019, 08:44
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Стало известно, что школу на 1200 мест в жилом комплексе Новая Самара в Красноглинском районе губернского центра введут в эксплуатацию в следующем году. Одна из жительниц микрорайона рассказала в соцсетях, что там нет парков, поликлиники, парковок, а машины ставят на 
14 марта 2019, 02:30
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России 
7 февраля 2019, 10:45
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Обитателей исторического центра Самары расселят в этом году

Обитателей исторического центра Самары расселят в этом году

Самарский областной фонд жилья и ипотеки разрабатывает проект реновации исторической части столицы губернии. В границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской планируется обустройство и развитие территории на основании комплексного решения.
Здесь должны появиться 193,5 тысячи квадратных метров 

20 января 2015, 07:56
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