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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать 

4 мая 2017, 11:20
Самарец предложил штрафовать «животных»

Самарец предложил штрафовать «животных»

Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О 
4 мая 2017, 05:40
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре заведены уголовные дела по факту подделки документов для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Согласно данным ведомства, подложные документы обнаружили в школе №150. К заявлению о зачислении были приложены два свидетельства о регистрации 

6 апреля 2017, 11:31
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