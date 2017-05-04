Свыше 9 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявлено областной прокуратурой в 2016 году.
Административные и дисциплинарные санкции наложены почти на 3000 должностных и юридических лиц.
Возбуждено 14 уголовных дел. Большая часть нарушений допущена Управляющими компаниями. Некоторые из них не только уклоняются от исполнения своих обязанностей, но и проворачивают финансовые махинации, пытаясь заработать на правовой безграмотности населения.
Сейчас в Самарской области зарегистрировано 365 УК. Их совокупный долг за использованные ресурсы превышает 2 миллиарда рублей. Зачастую управляющие компании винят в ситуации жителей, которые не рассчитываются с ними за тепло и воду, однако, и сами не всегда ведут честную игру. На крупном мошенничестве попался руководитель тольяттинской компании "Добрососедство" Артём Селиверстов, который, по информации следствия, похитил 3 миллиона рублей, предназначенные для оплаты коммунальных услуг. Мужчина переводил средства на счета "обнальных" фирм, которые не имели отношения к УК. Суд приговорил мошенника к 2 годам колонии.
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