Аптеки будут выявлять фальсификат, а "лесные" жители бороться с пожарами В первый день весны в России вступили в силу сразу несколько законов. Граждане, получившие жильё от государства, теперь могут оформить его в собственность бесплатно в любое время. Приватизация по указу президента страны стала бессрочной. А вот у владельцев загородной недвижимости, …