С 1 июля в России на 300 рублей увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 7 тысяч 800 рублей.
Также с этого месяца начали использовать электронные больничные листы. При этом от бумажных отказываться пока не собираются.
Изменения произошли и в правилах дорожного движения - ПТС теперь выдают только в электронном виде. Детей нельзя возить на автобусах, выпущенных более 10 лет назад. Кроме того, эти транспортные средства должны быть оборудованы тахографами и системой ГЛОНАСС.
Вступили в силу несколько программ Минпромторга, которые сделают приобретение автомобилей более доступным. Так, по программе "Первый автомобиль" те, кто ранее не являлся собственником машин, могут получить скидку в 10%. На такую же льготу по программе "Семейный автомобиль" имеют право семьи с двумя малолетними детьми.
Новые сотрудники бюджетных предприятий, а также пенсионеры, впервые обратившиеся за выплатами, станут получать карты платежной системы «Мир». Планируется, что через год такой пластик будет у всех работников бюджетной сферы.
И последнее, по указу Владимира Путина все ведомства должны ежемесячно отчитываться в Администрацию президента о поступивших обращениях граждан, а также о мерах, которые были предприняты после их рассмотрения.
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