Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.
После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют создать на территории «Самара Арены» культурный, спортивный и деловой центр. Там собираются проводить по 180 мероприятий в год: от концертов до бизнес-тренингов. Будут построены и новые объекты рядом со стадионом. В этом году сдадут первую очередь агропромышленного парка с коммерческой площадью — 30 тысяч квадратных метров.
«Мы рассматриваем возможность строительства на этой площадке конгрессно-выставочного центра с необходимой инфраструктурой. Мы рассчитываем на то, что рядом со стадионом появится спортивный кластер, мы обсуждали, в том числе, в рамках приездов наших федеральных коллег, определенные объекты. Пока не будем их анонсировать, потому что это работа только вначале пути», - сообщил врио министра экономического развития Самарской области Александр Кобенко.
При разработке концепции будут в первую очередь опираться на опыт других регионов и стран, где стадионы зарабатывают за счет мест общественного питания у себя на территории, спортивных школ и проведения мероприятий. К примеру, в Казани за счет всего этого стадион уже приносит в бюджет по 150 миллионов рублей в год.
«Для того, чтобы эту работу эффективно отстроить, тут не панацея — просто привлечение какого-то инвестора. Нам нужно создание эффективной управляющей организации, которая будет заниматься не только эксплуатацией этого стадиона, а в первую очередь заниматься его коммерческим продвижением и его коммерческой загрузкой», - добавил Александр Кобенко.
Напомним, на строительство «Самара Арены» потратили 18 миллиардов рублей. А всего на обновление инфраструктуры города - 30 миллиардов.
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