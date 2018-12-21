Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож



Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили … Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили