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В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток
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24 декабря 2018, 11:54
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
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20 декабря 2018, 04:16
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей
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18 декабря 2018, 10:33
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Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».
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13 декабря 2018, 02:36
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия
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11 декабря 2018, 10:24
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56