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В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей
В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в …
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12 октября 2018, 09:11
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Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО
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12 октября 2018, 08:45
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В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал
Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность …
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11 октября 2018, 10:24
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков
Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора …
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2 октября 2018, 01:36
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10