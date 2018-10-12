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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в 
12 октября 2018, 09:11
Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение об аресте руководителя Госжилинспекции Самарской области Андрея Абриталина на 1 месяц и 28 дней — до 8 декабря. Он проведет это время в СИЗО. Напомним, что сейчас чиновник подозревается в мошенничестве 
12 октября 2018, 08:45
В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал

В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал

Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность 
11 октября 2018, 10:24
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора 
2 октября 2018, 01:36
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
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