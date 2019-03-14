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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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Самарские моторы отправятся в Туркмению
Самарские моторы отправятся в Туркмению. Объединенная двигателестроительная корпорация стала победителем тендера на поставку государственному концерну «Туркменгаз» газотурбинных двигателей НК-12СТ и НК-14СТ промышленного назначения. По результатам аукциона холдинг поставит агрегаты разработки и производства входящего в ОДК и Союзмаш России самарского завода …
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13 марта 2019, 05:26
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту несколько спутников
В ночь на 28 февраля с Гвианского космического центра состоялся запуск первых космических аппаратов OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М", сообщает Роскосмос. Запуск выполнен в рамках контракта ведомства с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими отраслевыми предприятиями - …
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28 февраля 2019, 11:14
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
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19 февраля 2019, 12:26
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников
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27 декабря 2018, 12:38
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В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут …
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17 октября 2018, 09:20
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Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре
В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.
Ранее федеральный чиновник …
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14 марта 2018, 06:04
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции
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18 июля 2017, 09:30
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