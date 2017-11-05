|
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад
Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели …
|
24 октября 2017, 09:23
|
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры
|
20 октября 2017, 04:52
|
В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку
|
19 октября 2017, 05:28
|
Аренда трехкомнатных квартир в Самаре подешевела в среднем почти на 6000 рублей
|
16 октября 2017, 02:14
|
Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее
В России создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Напомним, Самарская область неоднократно называлась в числе регионов-лидеров по числу обманутых соинвесторов. Как …
|
16 октября 2017, 11:15
|
В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»
Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru.
|
13 октября 2017, 03:37
|
Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ
|
12 октября 2017, 03:00
|
В Новокуйбышевске супруги попались на изготовлении фильмов для взрослых
Семейная пара из Новокуйбышевска попалась на изготовлении порнографических материалов, передает gorodnsk63.ru. По данным издания, супруги заливали отрывки любительских XXX-видео в Интернет, а за полные версии запрашивали с «любителей Hardcore-клубнички» по несколько тысяч рублей.
Сотрудники отдела Бюро специальных технических …
|
2 октября 2017, 10:50
|
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
|
16 сентября 2017, 12:13
|
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии
В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.
Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, …
|
9 июля 2017, 04:47
|
Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин
|
24 июня 2017, 04:12
|
Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре
На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загоре она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, …
|
24 июня 2017, 02:49