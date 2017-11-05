4
19
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели 
24 октября 2017, 09:23
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

В поселке Мирный вручили ключи от квартир детям-сиротам. Это стало возможным благодаря программе по поддержке отдельных категорий граждан, которая действует в Самарской области с 2012 года.
Новые квартиры с чистовой отделкой получили сразу 11 детей-сирот. Деньги на покупку недвижимости выделили 

20 октября 2017, 04:52
В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Самарской области разыскивают двух пропавших подростков – парня и девушку 16 лет из Новокуйбышевска. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, утром 16 октября они ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. К поискам подключили волонтеров. Сотрудники подразделения 
19 октября 2017, 05:28
Аренда трехкомнатных квартир в Самаре подешевела в среднем почти на 6000 рублей

Аренда трехкомнатных квартир в Самаре подешевела в среднем почти на 6000 рублей

В Самаре снизились цены на аренду квартир. Заметнее всего подешевели трехкомнатные – в сентябре средняя цена составила 20 тысяч 157 рублей. В августе этот показатель приближался к 27 000 рублей, следует из материалов Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Однушки» 

16 октября 2017, 02:14
Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее

Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее

В России создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Напомним, Самарская область неоднократно называлась в числе регионов-лидеров по числу обманутых соинвесторов. Как 

16 октября 2017, 11:15
В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru
13 октября 2017, 03:37
Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ

Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ

За год недвижимость в Самарской области подешевела на 5 процентов, говорится в отчете областного Фонда жилья и ипотеки. По результатам мониторинга СОФЖИ, в сентябре средняя цена одного квадратного метра «вторички» составляла примерно 44 тысяч рублей. Что почти на две с 

12 октября 2017, 03:00
В Новокуйбышевске супруги попались на изготовлении фильмов для взрослых

В Новокуйбышевске супруги попались на изготовлении фильмов для взрослых

Семейная пара из Новокуйбышевска попалась на изготовлении порнографических материалов, передает gorodnsk63.ru. По данным издания, супруги заливали отрывки любительских XXX-видео в Интернет, а за полные версии запрашивали с «любителей Hardcore-клубнички» по несколько тысяч рублей.

Сотрудники отдела Бюро специальных технических 
2 октября 2017, 10:50
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Ленина.

По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.

Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, 
9 июля 2017, 04:47
Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Пока мужчины были заняты выяснением, кто из них самый сильный, воришка незаметно стащил лопатник и убежал. 

Сначала драчуны не заметили произошедшего. Однако вдруг один из них крикнул, что вызовет полицию. Это не остановило ушлого воришку. Он ретировался с места преступления, прихватив 

24 июня 2017, 04:12
Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре

Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре

На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загоре она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, 

24 июня 2017, 02:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.