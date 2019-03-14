В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров



По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с … В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с