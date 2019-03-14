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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимках, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
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14 марта 2019, 12:11
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, …
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13 сентября 2018, 09:08
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В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров
В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с …
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11 августа 2018, 10:09
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02
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Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?
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30 июня 2018, 07:22
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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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