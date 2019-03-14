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Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимках, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах 
14 марта 2019, 12:34
Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
 
По мнению представителей Центробанка, бизнес-модель «РТС-Банка» 
14 марта 2019, 12:11
Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. 
14 марта 2019, 11:40
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, 

13 сентября 2018, 09:08
В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с 
11 августа 2018, 10:09
Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Неизвестные украли щит с кнопкой вызова волонтеров на Полевом спуске к Волге. По сигналу с этой кнопки волонтеры помогали инвалидам спуститься к специальному пляжу. Теперь от щита осталось только основание. Организаторы проекта «Доступный пляж» уже восстанавливают объект. Они просят всех 
12 июля 2018, 11:02
Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Самарской области в среднем на 4%.В перспективе, по мнению экспертов регионального фонда капремонта, увеличат и эти взносы. В некоторых регионах России они уже в 2 раза выше, чем у нас.

Михаил Архипов, 

30 июня 2018, 07:22
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни 

29 декабря 2017, 03:20
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