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В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители 
28 мая 2019, 07:51
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы... не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей 
28 мая 2019, 03:16
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы

Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы

Самарец по имени Дмитрий решился на экстремальный поход. Он поспорил со своими друзьями YouTube-канала «Бодрый ленивец» на полмиллиона рублей на то, что сможет дойти пешком из Самары до Москвы. Его путь начался от ТЦ «Аврора», а конечная точка маршрута находится 

27 мая 2019, 03:03
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова,  ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы.  Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола.  До 11 января 
26 апреля 2019, 11:36
Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие 
23 апреля 2019, 04:54
Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Житель Тольятти, не оплативший вовремя имущественный и земельный налоги, едва не лишился своего дорогого внедорожника. На мужчине «висел» долг  — налоги плюс пени и штрафы за неуплату в размере 250 тысяч рублей. В отношении него завели исполнительное производство, судебные приставы 
18 апреля 2019, 11:45
Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?

Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?

Семьям с детьми вскоре могут позволить покупать квартиры по льготной ипотеке со ставкой 6 % годовых на рынке вторичного жилья. Такое предложение сейчас обсуждается на федеральном уровне. Его необходимость объясняется расширением возможностей для приобретения квадратных метров. Отметим, льготная ипотека для 
29 марта 2019, 05:17
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги

Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства  бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная  квартира  в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей  

5 мая 2017, 10:33
Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
В этот понедельник подписи под соглашением о сотрудничестве 

10 октября 2016, 03:53
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