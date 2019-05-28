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В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada
Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители …
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28 мая 2019, 07:51
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске
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28 мая 2019, 03:16
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы
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27 мая 2019, 03:03
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
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23 мая 2019, 12:33
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УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина
В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова, ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы. Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола. До 11 января …
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26 апреля 2019, 11:36
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Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?
Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие …
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23 апреля 2019, 04:54
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Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado
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18 апреля 2019, 11:45
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Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?
Семьям с детьми вскоре могут позволить покупать квартиры по льготной ипотеке со ставкой 6 % годовых на рынке вторичного жилья. Такое предложение сейчас обсуждается на федеральном уровне. Его необходимость объясняется расширением возможностей для приобретения квадратных метров. Отметим, льготная ипотека для …
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29 марта 2019, 05:17
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников
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10 мая 2017, 09:05
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Экс-директору «Авиаагрегата» Геннадию Кулакову мешают тратить деньги
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная квартира в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей …
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5 мая 2017, 10:33
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Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета
Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
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10 октября 2016, 03:53
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