К решению проблем текущих кровель в Самаре подключилась прокуратура. За последние 2 недели в результате проверок надзорное ведомство возбудило более 100 административных дел на управляющие компании за несвоевременную очистку кровель от снега и наледи, уборку снега во дворах. Нарушение правил благоустройства грозит коммунальщикам штрафными санкциями.
Системные ошибки в работе управляющих компаний сделали начало 2019 года рекордным по числу жалоб жителей на неудовлетворительную работу коммунальщиков в Самарской области. Только текущих кровель в в столице 63-го региона по данным ОНФ более тысячи.
- Управляющая компания не производит никаких услуг, ни содержания, мы практически эту зиму чистили кровлю, мы за свой счет чистили двор три раза, - говорит жительница дома № 34 по улице Средне-Садовая, г.о. Самара Надежда Паух.
При этом привлечь к ответственности ГЖИ не может ни одно должностное лицо УК «ЖКС», поскольку нет сотрудников, есть лишь договоры с подрядчиками. Сейчас «ЖКС» в списке лидеров антирейтинга. Обсудить пути выхода из коммунального коллапса члены Общероссийского Народного Фонда пригласили представителей управляющих компаний, активных горожан.
- Сейчас мы активно работаем, чтобы обеспечивать людей актами о протечках, чтобы они своевременно об этом заявляли, чтобы люди имели дальнейшую судебную перспективу по взысканию ущерба, - рассказала региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.
Коммунальщики оправдываются. Ветхие крыши нуждаются в капитальном ремонте, а текущий - лишь латает дыры, не решая глобально проблемы.
- Для нас любая протечка кровли - это расходы, расходы не только на восстановление кровли, это и еще и расходы на компенсацию пострадавшим и это немалая сумма, поэтому мы сейчас сверстали план текущего ремонта, - пояснил представитель учредителя УК «ЖКС» Евгений Пономарев.
Вдобавок нерадивые коммунальщики вместо того, чтобы чистить дворы и крыши стараются перевести разбирательства и поиски виновных в судебную плоскость.
- Все построено таким образом, что ЖКС находит какого-то подрядчика, который, например, чистит кровлю. Но если не чистит кровлю, они расторгают договор с этим подрядчиком, заключают договор с новым. Все это время деньги с жителей собираются. Кровля фактически остается нечищенной. Может вы не в курсе, но суд привлек вас по нашим административкам 128 раз.128 раз будет 128 апелляций, будет 128 решений другой инстанции и когда мы дойдем до Верховного суда, тогда мы с вами поговорим, - заявил Александр Кузнецов, глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.
По итогам собранных обращений жителей на бездействие управляющих компаний, а их за два месяца в Госжилинспекцию поступило 11 тысяч, сформирован антирейтинг управляющих компаний. Ежемесячно он будет предоставляться в ГЖИ, мэрию и губернатору.
- Управляющая компания когда готовилась к зиме - почему не сделала своевременный обход, если вы видели, что ветхая кровля? Поставьте дополнительную подпорку. Это не сделано! Здесь чистая и персональная ответственность управляющей компании и ее руководства. Мы как раз ориентируем и управляющих микрорайонов, и глав внутригородских районов, что они встают рядом с потерпевшим, - отметил первый зам. главы г.о. Самара Владимир Василенко.
Прокуратура Самарской области также начала проверку деятельности управляющих компаний по оценке качества текущих ремонтов жилого фонда, срокам проведения и стоимости работ. Всего за 2 недели ведомство возбудило более 100 административных дел за несвоевременную очистку кровель от снега и наледи, уборку снега во дворах. Нарушение правил благоустройства грозит УК дополнительными штрафными санкциями.