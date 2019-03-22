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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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«Крылья Советов» выиграли у саратовского «Сокола»

«Крылья Советов» выиграли у саратовского «Сокола»

В субботу, 24 марта, на стадионе «Металлург» в Самаре прошел футбольный матч. «Крылья Советов» заполнили паузу в чемпионате России товарищеской игрой с «Соколом» из Саратова, который готовится к продолжению сезона во втором дивизионе. Встреча завершилась победой «Крыльев» со счетом 1:0, 
24 марта 2019, 08:36
Дмитрию Сазонову продлили арест на два месяца

Дмитрию Сазонову продлили арест на два месяца

В пятницу, 22 марта, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Он находится в следственном изоляторе с 26 июня прошлого года. Но, несмотря на доводы защиты, бывший силовик останется под 
23 марта 2019, 11:23
В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла

В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла

В областной столице завершился ремонт на тепломагистрали на улице Советской Армии. Рабочие заполнили трубу, потребители подключены, гидравлический режим восстановлен. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что накануне сотрудники «ПТС» нашли повреждение подающего трубопровода диаметром 800 
23 марта 2019, 09:32
Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным 
22 марта 2019, 05:25
На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

В среду, 20 марта, на улице Садовой (рядом с пересечением с Ульяновской) произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Как написал в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, «на Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе, надеюсь, никто не пострадал». В мэрии 
20 марта 2019, 07:08
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

За 2018 год в ГЖИ по Самарской области поступило 43 тысячи обращений от собственников жилья 63-го региона. Это абсолютный рекорд. А с начала 2019 года - уже 11 тысяч. Из них 7,5 тыс из Самары. Проводятся плановые и внеплановые проверки. 
20 марта 2019, 10:30
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
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