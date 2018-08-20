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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"
Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".
"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. …
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17 августа 2018, 10:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта
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7 августа 2018, 10:56
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Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре
Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
Согласно условиям контракта, …
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16 июля 2018, 05:30
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре
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13 июня 2018, 10:11
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Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре
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14 мая 2018, 11:15
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
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4 декабря 2017, 07:01
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Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить …
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13 октября 2017, 11:27