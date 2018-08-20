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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

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Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
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В блогах: роскошный закат на

В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"

Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".

"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. 
17 августа 2018, 10:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

95-летний юбилей отмечает старейший музейный работник Самары - Луиза Августовна Лукина, проработавшая в краеведческом музее 12 лет.
21 июня 2018, 09:52
Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре

Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре

На здании Фабрики-кухни в Самаре начались работы по размещению огромного баннера. Конструкция должна прикрыть всю постройку. На полотне разместили высказывание художника Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы о нем думать. Автором идеи 
13 июня 2018, 10:11
Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре

Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре

В Самаре по инициативе врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и под патронажем областного министерства культуры эксперты начали обсуждение новой концепции развития дачи Головкина — памятника архитектуры 20 века, который горожане 
14 мая 2018, 11:15
Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

19 мая там пройдут первые экскурсии.
14 мая 2018, 09:03
Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков и зампредом президиума общественного совета проекта «Историческая память» Александр Хинштейн осмотрели Фабрику-кухню, которая сейчас находится на реконструкции. Главе региона 
4 декабря 2017, 07:01
Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить 
13 октября 2017, 11:27
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