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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, 

24 мая 2017, 05:28
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

Банк России в ближайшее время собирается создать платформу моментальных платежей. С ее помощью можно будет переводить средства на оплату товаров и услуг.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину, новая платформа даст россиянам 

21 апреля 2017, 09:50
Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
Отметим, что минимальная сумма приобретения бумаг одного 

23 марта 2017, 09:50
Жители Самарской области оплатили только 30% имущественного налога

Жители Самарской области оплатили только 30% имущественного налога

До конца ноября региональная ФНС рассчитывает получить около 5 млрд. рублей отчислений. На 1 ноября сумма сборов составила только 1,5 миллиарда рублей - сообщили "Терре" в региональной ФНС. Освобождены от уплаты налога 817 тысяч жителей. Это представители 15 льготных категорий, в 

9 ноября 2016, 07:18
До 1 декабря россияне должны заплатить годовой налог на имущество

До 1 декабря россияне должны заплатить годовой налог на имущество

Для жителей Самарской области и еще 27 регионов он теперь рассчитывается по-новому.
За основу берётся кадастровая стоимость жилья. В ряде случаев она в несколько раз превосходит инвентаризационную, которая использовалась для определения суммы сбора ранее. Повышение налога, в первую очередь, ощутят 

1 ноября 2016, 05:50
Более 500 жителей Самарской области просят в судебном порядке признать их банкротами

Более 500 жителей Самарской области просят в судебном порядке признать их банкротами

Половина из них имеют долги перед налоговиками в размере 200 миллионов рублей.
Возможность объявить себя банкротом как физлицо появилась у россиян не так давно - 1 октября 2015 года. Избавиться от непосильных кредитов сегодня желают десятки тысяч граждан. С иском 

2 сентября 2016, 05:03
Налог на имущество может вырасти в 2-3 раза

Налог на имущество может вырасти в 2-3 раза

Самарская область вошла в список из 28 регионов, которые приняли решение об исчислении этого сбора исходя из кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, как это делается сейчас.
Произойти повышение, по оценкам экспертов, может уже в текущем году. На эту информацию 

20 мая 2016, 05:56
Запуск «Алабинской» в Самаре может увеличить налоговую нагрузку

Запуск «Алабинской» в Самаре может увеличить налоговую нагрузку

В администрации г.о. Самара обсуждается вопрос о возможном снижении налоговой нагрузки на МП «Самарский метрополитен». Эту тему подняли на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в четверг, 4 декабря.

Сумма налога на имущество, которую ежегодно выплачивает МП, составляет около 

5 декабря 2014, 01:38
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