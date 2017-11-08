Завершился период направления уведомлений на уплату имущественных налогов. В результате стало понятно, начисления по имущественным сборам увеличились. По словам экспертов, это произошло в первую очередь за счет налога на имущество физических лиц.
В Самарской области с 1 января 2015 года такие платежи стали рассчитывать исходя из кадастровой стоимости объекта владения. В этом году, подавая налоговую декларацию за период 2016 года, жители города должны действовать по новому закону, говорят специалисты.
Налог на имущество в отношении жилых домов, гаражей, жилых комплексов, машиномест рассчитывается по ставке 0,3%. Это максимальная ставка, которая может быть предусмотрена в отношении таких объектов, потому что налоговым кодексом предусмотрена ставка в размере 0,1, - рассказала начальник налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Оксана Калакова.
Переход на новую систему исчисления налога привел к тому, что налоговые платежи самарцев из-за того, что инвентаризационная стоимость была ниже кадастровой, выросли в 1,5-2 раза. Чтобы облегчить переход, местные власти предусмотрели понижающий коэффициент.
Оксана Калакова также отметила, что информация, которая предоставляется из регистрирующих органов, приходит в электронном виде, и не всегда проходит контроль. Ситуации бывают разные, либо, сведения, представленные до этого, имеют разные характеристики.
Рассчитать размер пошлины удобнее всего через онлайн-сервис - личный кабинет налогоплательщика, там же, если возникли претензии, можно составить соответствующее заявление, или лично обратиться в отделение налоговой службы. В случае неуплаты физическое лицо оштрафуют.
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