Самарская область вошла в список из 28 регионов, которые приняли решение об исчислении этого сбора исходя из кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, как это делается сейчас.

Произойти повышение, по оценкам экспертов, может уже в текущем году. На эту информацию …