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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
24 мая 2018, 10:34
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических 

23 мая 2018, 10:25
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на 
23 мая 2018, 12:34
«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобиль «ВАЗ-21099» залетел под «поливалку». ДТП произошло во вторник, 22 мая, на Московском шоссе - «после тоннеля в сторону Алма-Атинской», 
23 мая 2018, 11:51
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Жуткое ДТП произошло сегодня, 21 мая, утром под Сызранью. В селе Старая Рачейка примерно в 8:00 на улице Ленинской насмерть была сбита местная жительница.
 
По версии сотрудников полиции, 46-летнюю женщину сбил школьный автобус ПАЗ-32054. Потерпевшая двигалась пешком вдоль дороги. 

21 мая 2018, 10:57
Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске

Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске
19 апреля 2018, 01:01
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
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