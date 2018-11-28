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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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Открыта вакансия председателя Самарского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.
Напомним, с 2007 года областной суд …
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14 июня 2018, 09:25
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Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»
Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около …
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17 ноября 2017, 02:46
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Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет
Сегодня, 4 сентября, такое решение принял Самарский областной суд. Служители Фемиды рассмотрели жалобу депутата городской думы столицы губернии Владимира Сюсина на отказ в регистрации в качестве кандидата в районный совет.
Напомним, следственный комитет обвиняет народного избранника в получении …
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4 сентября 2015, 02:23
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Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры
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4 августа 2015, 02:37