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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.

Напомним, с 2007 года областной суд 

14 июня 2018, 09:25
Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около 

17 ноября 2017, 02:46
Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Сегодня, 4 сентября, такое решение принял Самарский областной суд. Служители Фемиды рассмотрели жалобу депутата городской думы столицы губернии Владимира Сюсина на отказ в регистрации в качестве кандидата в районный совет.

Напомним, следственный комитет обвиняет народного избранника в получении 
4 сентября 2015, 02:23
Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Во вторник, 4 августа, Самарский областной суд в очередной раз подтвердил правомочность выселения из квартиры семьи с двумя маленькими детьми. Как уже рассказывала "ТЕРРА", собственник жилья Сергей Акимов подарил его своей гражданской жене, которая и продала недвижимость семье Потаповых, взявшей 
4 августа 2015, 02:37
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