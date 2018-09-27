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В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова
Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А, 115А, 115В и 117/91А. Из них …
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27 сентября 2018, 04:46
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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В «Курумоче» экстренно сел самолет
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27 сентября 2018, 11:29
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В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
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27 сентября 2018, 09:03
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В Самаре прямо на ходу задымился автобус
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26 сентября 2018, 02:51
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Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре
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3 апреля 2018, 01:00
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Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
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7 февраля 2017, 09:16
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19