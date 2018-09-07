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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»

Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»

В четверг, 6 сентября, в МТЛ Арена прошла игра Пятого международного Кубка КВН губернатора Самарской области. За главный приз боролись команды «СОК» (Самара), «РУДН» (Москва), «Вятка» (Киров), «Волжане СамГТУ» (Самара). По итогам трех конкурсов  Кубок поделили  команды полуфиналисты Высшей лиги 
7 сентября 2018, 08:25
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН

Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН

Самарская команда КВН «Сок» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН. Об этом сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН», чемпион высшей Лиги КВН Сергей Ларионов. Юмористы сумели перешутить своих коллег — КВН Каzахи, на съемках передачи «КВН. Встреча выпускников» в 
27 августа 2018, 08:49
Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические 

22 августа 2018, 10:14
В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во 
14 августа 2018, 01:05
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

9 августа главе региона исполнилось 48 лет.
9 августа 2018, 08:00
В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В региональной столице прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области. В нем приняли участие команды из Белоруссии, Казахстана, а также из городов России. Самару представили "Волжане СамГТУ".
В искрометности шуток на сцене "МТЛ Арены" соревновались 5 команд. 

20 сентября 2016, 04:16
Умер Сергей Муратов

Умер Сергей Муратов

В Москве на 84-м году жизни ушел из жизни известный журналист и кинокритик Сергей Муратов. Профессор МГУ, автор более 15 книг, учебных пособий и программ по проблемам телевидения, медиаобразования. Он написал свыше 400 публикаций для теоретических сборников, российских и зарубежных научных 

9 февраля 2015, 07:02
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