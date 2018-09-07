В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019 … Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября.