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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
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7 сентября 2018, 12:42
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»
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7 сентября 2018, 08:25
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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56
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Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН
Самарская команда КВН «Сок» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН. Об этом сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН», чемпион высшей Лиги КВН Сергей Ларионов. Юмористы сумели перешутить своих коллег — КВН Каzахи, на съемках передачи «КВН. Встреча выпускников» в …
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27 августа 2018, 08:49
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Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические …
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22 августа 2018, 10:14
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В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»
14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во …
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14 августа 2018, 01:05
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения
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9 августа 2018, 08:00
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В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области
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20 сентября 2016, 04:16
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Умер Сергей Муратов
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9 февраля 2015, 07:02