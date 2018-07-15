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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
По информации свидетелей инцидента, принадлежащий пожарной службе КамАЗ оказался на набережной для пополнения запасов 

5 июня 2017, 02:14
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
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