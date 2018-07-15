Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»



«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память … В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru . Издание опубликовало видео.«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память