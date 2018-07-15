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Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
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17 апреля 2018, 03:51
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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка
Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. …
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29 июня 2017, 01:44
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На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ
Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
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5 июня 2017, 02:14
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Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
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1 июня 2017, 08:23