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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Движение по Утевской откроется до конца мая
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23 мая 2019, 01:36
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %
В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое.
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20 мая 2019, 10:30
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным
Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, …
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17 мая 2019, 11:59
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В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки
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17 мая 2019, 09:11
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Улицу Луначарского достроит новая компания
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15 мая 2019, 08:00
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В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос
В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.
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2 апреля 2019, 12:19
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Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно
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17 февраля 2019, 10:01
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Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован
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16 февраля 2019, 02:50
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