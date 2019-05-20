Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.



Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После …