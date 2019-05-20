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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое. 

- Готовность объекта составляет 
20 мая 2019, 10:30
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, 
17 мая 2019, 11:59
В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

С 1 июня в Автограде будет временно прекращено движение транспорта на участке автодороги по улице Нижегородской и до федеральной трассы М-5 «Урал». Как пояснили в мэрии Тольятти, это связано со строительством транспортной развязки на 974 километре трассы М-5 «Урал». Транспорт 
17 мая 2019, 09:11
Улицу Луначарского достроит новая компания

Улицу Луначарского достроит новая компания

Улицу Луначарского в Самаре, которую не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет, будет достраивать новая компания. О таком варианте развития событий заявили в департаменте градостроительства мэрии города. В настоящее время ведомство судится с проектировщиком. По итогам суда либо будет 
15 мая 2019, 08:00
В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.

«В целях обеспечения безопасности 
2 апреля 2019, 12:19
Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.
 
Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает 
17 февраля 2019, 10:01
Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.
 
Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После 
16 февраля 2019, 02:50
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