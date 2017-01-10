Классы пустуют. Каникули продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше.
За минувшую неделю число обращений в скорую по поводу гриппа и ОРВИ увеличилось на 66%. Госпитализировано в 2 с половиной раза больше самарцев, чем еще 7 дней назад. Это данные главного санитарного врача области. Регион атакует Гонконгский грипп, который грозит серьезными последствиями.
В группе риска, кроме детей, люди пенсионного возраста, хронические больные и беременные женщины. Медики рекомендуют им воздержаться от посещения массовых мероприятий, если вынуждены это делать - то только в маске. В Самарской области успели привиться почти 1 млн 340 тысяч человек. Это 42% от всего населения губернии.
|
Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине.
|
10 января 2017, 05:52
|
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ
Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города …
|
10 января 2017, 11:03
|
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели
|
9 января 2017, 10:32
|
Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
|
9 января 2017, 06:52
|
В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа
|
8 января 2017, 01:23
|
В самарских школах ввели экстренный карантин
|
29 декабря 2016, 03:45
|
Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей
Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
|
27 декабря 2016, 06:30
|
Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
|
27 декабря 2016, 05:47
|
Самарская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти. Только за минувшую неделю она прибавила почти 6 процентов. На больничный ушли больше 10 тысяч человек. Половина – это жители региональной столицы.
|
15 декабря 2016, 05:54
|
Ученые обнаружили простое средство от простуды
|
5 декабря 2016, 10:18
|
Медики готовятся к эпидемии гриппа
Россия на пороге эпидемического периода по гриппу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ближайшие две недели ожидается заметный рост числа заразившихся гриппом и ОРВИ. В Самарской области ситуация пока стабильная. По данным статистики на официальном сайте регионального Роспотребнадзора …
|
25 ноября 2016, 12:21
|
Ученые: Иммунитет к штаммам гриппа зависит от года рождения человека
|
11 ноября 2016, 01:46