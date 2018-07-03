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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

В Самаре на поездах прибыли толпы новых болельщиков ЧМ-2018. 2 июля на стадионе «Самара Арена» состоится игра 1/8 финала: Бразилия – Мексика. Более 2500 туристов приехали на вокзал Самары на шести бесплатных поездах из Москвы, Нижнего Новгорода и  Казани. Матч 
2 июля 2018, 02:22
Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

В Самару на матч ЧМ-2018 по футболу Бразилия – Мексика приехал «картонный» фанат. Свою копию отправил известный мексиканский болельщик Хавьер, так как 
2 июля 2018, 02:04
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
Парад в воздухе: как самарцы отметили День города

Парад в воздухе: как самарцы отметили День города

В воскресенье Самара отметила свой 431-й день рождения. Несмотря на резкое похолодание и сильный ветер только на главной площадке на самарской набережной собрались десятки тысяч человек. Тематические шатры, посвященные военной службе, народным промыслам, игры для детей, выставка военной техники, выступление 

11 сентября 2017, 11:37
Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!

Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!

Мы испытываем настоящую гордость за то, что живём в городе на Волге. С его зелеными улицами и уютными скверами, старинными традициями и современными достижениями.

Всех нас соединяет большая любовь к нашему общему дому и забота о его судьбе. Сегодня наш совместный 

10 сентября 2017, 10:22
В Самаре продлят работу общественного транспорта

В Самаре продлят работу общественного транспорта

Самарцы 10 сентября будут праздновать День города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро вечером будут ходить чаще, а время работы общественного транспорта будет продлено. На автобусные маршруты направят дополнительный транспорт.

Фейерверк в районе Полевого спуска состоится в 22 часа. После него уехать 

9 сентября 2017, 01:53
10 сентября Самара отмечает День города

10 сентября Самара отмечает День города

Во второе воскресенье сентября, в этом году оно выпадает на 10 число, Самара будет отмечать День города. Поскольку на площади Куйбышева сейчас идет ремонт, торжественные мероприятия состоятся на второй очереди Набережной. Уже в 9 утра там развернутся 10 площадок с образцами 

8 сентября 2017, 09:20
В Самарской области пройдет экокарнавал «Страна Светофория»

В Самарской области пройдет экокарнавал «Страна Светофория»

В будущую субботу, 15 августа, в Похвистневском районе Самарской области состоится региональный экологический карнавал «Страна СветоФория». Он пройдет в поле возле села Рысайкино.
 
«Слово «Светофория» - в переводе с греческого «несущая свет». Участники экологического карнавала - жители волшебной страны 
10 августа 2015, 02:56
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