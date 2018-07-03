В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, привлек большое количество зрителей, идея пришлась самарцам по вкусу, отмечают в гордепартаменте культуры и молодежной политики. Предлагается повторить подобное шествие осенью, в День города, сосредоточив внимание на мотивах не только этих стран. Видео, как в Самаре прошел карнавал в минувшие выходные, в сюжете ТРК «ТЕРРА».
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«Слово «Светофория» - в переводе с греческого «несущая свет». Участники экологического карнавала - жители волшебной страны …
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