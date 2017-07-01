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Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!
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28 июня 2017, 12:02
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DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!
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26 июня 2017, 04:45
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День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина
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26 июня 2017, 03:03
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
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1 апреля 2017, 04:58
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Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
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10 января 2017, 04:37
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В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели
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9 января 2017, 10:32
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В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа
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8 января 2017, 01:23