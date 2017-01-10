Дарья Касаткина из Тольятти продолжает громить соперниц на Олимпиаде Третий соревновательный день Олимпиады в Рио принес России золото, три серебра и бронзу, а поклонникам самарских атлетов как радость, так и разочарование. Дзюдоистка Ирина Заблудина, в последний момент попавшая в сетку олимпийского турнира, к сожалению, покинула его после первой же …