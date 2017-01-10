Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира - немку Анжелику Кербер в матче второго круга турнира в Сиднее. Поединок длился чуть больше полутора часов. "На счету Касаткиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейковых шанса из 10", - об этом сегодня пишут все федеральныме СМИ.
В четвертьфинале Касаткина встретится с Йоханной Контой из Великобритании.
Напомним, ранее в четвертьфинал турнира пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Светлану Кузнецову в двух сетах - 7:5, 6:3.
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