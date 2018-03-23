В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отравил покупателю кашу с углем.
Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото металлоискателя «продавец» просто скачал из Сети. Технику захотел приобрести житель Вологодской области. Он перечислил самарцу 22 тысячи рублей. А когда получил посылку и открыл ее, обнаружил там древесный уголь и крупу для каши. Покупатель обратился за помощью к полицейским. Обманщика совместно разыскали силовики из Самары и Вологды.
«Правоохранители выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет гречневой крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передано в суд для рассмотрения по существу. За это преступление грозит до 5 лет заключения. Отметим, ранее обвиняемый молодой человек в поле зрения полицейских не попадал.
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