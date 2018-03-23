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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали.
13 марта 2018, 12:58
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

В Самаре сын, вооружившись молотком, ограбил свою маму. Он отнял у пожилой женщины 100 рублей. Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Металлургов, где проживает потерпевшая. 47-летний мужчина пришел к своей 74-летней матери, и, угрожая молотком, отобрал у нее деньги. 

7 марта 2018, 02:59
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
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