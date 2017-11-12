В Самарской области погибли два человека при падении дельтаплана Сегодня, 23 мая, около 8:30 утра вблизи поселка Воскресенка Волжского района произошла трагедия. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, там в результате падения дельтаплана погибли 2 человека. По данным МЧС, летательный аппарат рухнул с высоты около 100 метров.

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