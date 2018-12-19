|
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
|
19 декабря 2018, 05:24
|
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
|
19 декабря 2018, 04:46
|
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
|
19 декабря 2018, 04:09
|
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
|
19 декабря 2018, 02:34
|
Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники
|
11 декабря 2018, 09:43
|
На самарской набережной появилась парилка для моржей
|
21 ноября 2018, 04:33
|
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян
|
13 ноября 2018, 09:34
|
Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы
|
30 октября 2018, 09:08
|
В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом
|
28 августа 2018, 03:21
|
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
|
5 июня 2018, 11:41
|
В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
|
22 декабря 2017, 07:07
|
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
|
27 ноября 2017, 01:47