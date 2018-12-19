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Материалы по теме:

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал пять самых популярных направлений, которые выбирают жители страны для путешествий во время новогодних каникул. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию мест в гостиницах и отелях. На Москву пришлось 17% продаж, на Сочи — 13, на Симферополь 
11 декабря 2018, 09:43
На самарской набережной появилась парилка для моржей

На самарской набережной появилась парилка для моржей

Недавно на набережной Волги в Самаре появился загадочный объект — конструкция, над которой поднимался пар или дым. Один из жителей города поинтересовался у представителей городской администрации, что это за дымящееся сооружение.
 
«Думал, шашлыки кто-то жарит 20 ноября в общественном месте... 
21 ноября 2018, 04:33
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч 
13 ноября 2018, 09:34
Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк имени Гагарина – излюбленное 
30 октября 2018, 09:08
В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В понедельник, 27 августа, в Чапаевске открылся новый Ледовый дворец с искусственным льдом «Старт». Раньше ребята могли тренироваться только зимой на двух хоккейных коробках, а теперь шлифовать свои навыки они смогут в любое время года. В подарок хоккеистам из Чапаевска 
28 августа 2018, 03:21
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.

По данным администрации 
27 ноября 2017, 01:47
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