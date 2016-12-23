Это выяснили исследователи Superjob. Многие фирмы отказались от ресторанов в пользу недорогих кафе. Треть компаний проведут традиционный новогодний праздник в офисе. Еще один тренд года - сотрудникам предлагают софинансирование. Работодатель оплачивает еду, а напитки и алкоголь предлагает приобретать за свой счет. Организации экономят и на шоу-программах, приглашая малоизвестных, не раскрученных артистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре 60% работников останутся вообще без корпоратива.
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В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов
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23 декабря 2016, 11:51
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ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку
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22 декабря 2016, 02:12
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В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев
Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках …
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22 декабря 2016, 11:26
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Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов
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22 декабря 2016, 11:00
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Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники
Еще столько же попробуют найти подработку, выяснили специалисты одного из порталов по трудоустройству. Среди вариантов дополнительного источника дохода самыми популярными оказались ремонтные работы, вождение такси, проведение праздников, расклеивание объявлений, написание курсовых, копирайтинг, а также услуги в сфере красоты - стрижка, маникюр, …
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21 декабря 2016, 04:07
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«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год
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20 декабря 2016, 03:32
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Сезон новогодних представлений открылся в Самаре
В театре оперы и балета прошел благотворительный праздник для воспитанников многодетных и приемных семей, социальных учреждений и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Организатор мероприятия - благотворительный фонд "Радость", с которым телерадиокомпания «ТЕРРА» сотрудничает на протяжении нескольких лет.
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19 декабря 2016, 06:19
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В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки
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19 декабря 2016, 04:27
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В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры
«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.
Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 …
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16 декабря 2016, 11:43
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В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива
Почти 60 процентов сотрудников самарских компаний останутся в этому году без новогоднего корпоратива, выяснили исследователи портала «Зарплата.ру». Для сравнения: в 2011 году без новогодней вечеринки остались только 20 процентов самарских работников.
Самый популярный вариант организации праздничного вечера среди тех, у кого …
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14 декабря 2016, 12:25
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Российские компании проведут корпоративы в стиле домашней вечеринки
Почти половина российских компаний проведут новогодние корпоративы в стиле «домашней вечеринки». Увидеть на празднике в своей фирме приглашенных знаменитостей получат возможность только 11 процентов трудящихся россиян. Такие данные в ходе опроса 2 тысяч респондентов были получены исследователями с портала «Работа.Mail.ru». …
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9 декабря 2015, 02:16
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В Самаре пройдет специальный кинопоказ для слушателей «Русского радио»
17 сентября в 19:30 в кинотеатре «Вертикаль» пройдет специальный кинопоказ для слушателей «Русского радио в Самаре».
Каждый день на волнах «Русского радио в Самаре» разыгрывались пригласительные билеты в кинотеатр «Вертикаль» на специальный предпремьерный показ комедии «Корпоратив». И уже сегодня счастливчики-победители соберутся …
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17 сентября 2014, 09:24