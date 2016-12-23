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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Согласно техзаданию на портале госзакупок, в течение 2017 года нужно обслуживать 12 стационарных туалетов в сквере Высоцкого, на площади Куйбышева и на улице Маяковского, а также 4 модульные кабинки в парке Победы, в скверах на площадях Куйбышева и Пушкина. Цена 

22 декабря 2016, 11:00
Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники

Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники

Еще столько же попробуют найти подработку, выяснили специалисты одного из порталов по трудоустройству. Среди вариантов дополнительного источника дохода самыми популярными оказались ремонтные работы, вождение такси, проведение праздников, расклеивание объявлений, написание курсовых, копирайтинг, а также услуги в сфере красоты - стрижка, маникюр, 

21 декабря 2016, 04:07
«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

Перед праздниками «Яндекс. Маркет» провел исследование и узнал, какие подарки жители России готовят друг другу к Новому году. Оказалось, что с начала декабря заметно увеличился спрос на видеоигры - на 50%.
Кроме того, активно покупаются карнавальные костюмы, умные часы и 

20 декабря 2016, 03:32
Сезон новогодних представлений открылся в Самаре

Сезон новогодних представлений открылся в Самаре

В театре оперы и балета прошел благотворительный праздник для воспитанников многодетных и приемных семей, социальных учреждений и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Организатор мероприятия - благотворительный фонд "Радость", с которым телерадиокомпания «ТЕРРА» сотрудничает на протяжении нескольких лет.
Сладкие 

19 декабря 2016, 06:19
В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Над созданием резиденции Деда Мороза и Снегурочки в 45-ти километрах от Самары, в селе Старая Бинарадка, весь световой день трудятся 8 рабочих из Ульяновской области. Высота соснового сруба будет 4 метра. В лесничестве идет предварительная сборка резиденции, а стоять она 

19 декабря 2016, 04:27
В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива

В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива

Почти 60 процентов сотрудников самарских компаний останутся в этому году без новогоднего корпоратива, выяснили исследователи портала «Зарплата.ру». Для сравнения: в 2011 году без новогодней вечеринки остались только 20 процентов самарских работников.

Самый популярный вариант организации праздничного вечера среди тех, у кого 

14 декабря 2016, 12:25
Российские компании проведут корпоративы в стиле домашней вечеринки

Российские компании проведут корпоративы в стиле домашней вечеринки

Почти половина российских компаний проведут новогодние корпоративы в стиле «домашней вечеринки». Увидеть на празднике в своей фирме приглашенных знаменитостей получат возможность только 11 процентов трудящихся россиян. Такие данные в ходе опроса 2 тысяч респондентов были получены исследователями с портала «Работа.Mail.ru». 
9 декабря 2015, 02:16
В Самаре пройдет специальный кинопоказ для слушателей «Русского радио»

В Самаре пройдет специальный кинопоказ для слушателей «Русского радио»

17 сентября в 19:30 в кинотеатре «Вертикаль» пройдет специальный кинопоказ для слушателей «Русского радио в Самаре».

Каждый день на волнах «Русского радио в Самаре» разыгрывались пригласительные билеты в кинотеатр «Вертикаль» на специальный предпремьерный показ комедии «Корпоратив». И уже сегодня счастливчики-победители соберутся 

17 сентября 2014, 09:24
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