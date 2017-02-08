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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

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8 февраля 2017, 12:14
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Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
В России разрешили платить налоги за других

В России разрешили платить налоги за других

Сегодня, 30 декабря, вступила в силу норма налогового кодекса, позволяющая платить обязательные сборы за третьих лиц. Раньше можно было исполнять налоговые обязанности только за себя.
Налоговая служба добивалась введения такого правила на протяжении трех лет, считая, что это позволит эффективнее 

30 декабря 2016, 04:01
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
545 самарцев могут стать банкротами

545 самарцев могут стать банкротами

Россияне все чаще идут на собственное банкротство. Сейчас в Самарской области эта процедура введена в отношении 545 человек. При этом у 471-го распродают имущество, у 21 процесс реализации уже завершен. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Капитал. Подробности» на 

28 сентября 2016, 12:51
В России создали базу субъектов малого и среднего бизнеса

В России создали базу субъектов малого и среднего бизнеса

1 августа в России начал свою работу Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
1 августа 2016, 12:55
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