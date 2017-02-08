В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в муниципальные бюджеты и дорожный фонд.
Татьяна Папухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС РФ по Самарской области:
- Оплачивая по требованию, гражданин избегает дополнительной финансовой нагрузки, которую будет с него взыскивать судебный пристав. Когда мы передаем на взыскание судебному приставу, судебный пристав еще взыскивает и исполнительский сбор - это 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей.
По решению суда долги по налогам приставы могут без предупреждения взыскать из зарплаты, пенсии или стипендии. В том числе снять с банковской карты. Впрочем, есть и другие методы воздействия на должников.
Татьяна Папухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС РФ по Самарской области:
- Запрет на распоряжение имуществом, запрет на регистрационные действия. Что значит запрет на распоряжение имуществом и регдействия? "Я не могу продать и купить квартиру?" - "Да, пока не оплатите долг. И автомобиль, который продается чаще, чем квартира". Когда мы передаем судебным приставам, мы всегда ходатайствуем о вынесении такого рода постановления.
Полную версию интервью с Татьяной Папухиной, начальником отдела урегулирования задолженности УФНС по Самарской области, смотрите в программе «Капитал. Подробности» на телеканале «ТЕРРА» в пятницу, 10 февраля, в 18 часов.
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