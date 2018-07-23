С наступлением теплой погоды в Самарской области участились случаи, когда в больницы привозят пациентов с так называемой «травмой ныряльщика». У этих людей диагностируют повреждение шейного отдела позвоночника со смещением. Всего за этот год пострадали 6 человек. К концу сезона их набирается по 30-40.
Как отмечают специалисты, травмы возникают из-за неосторожного поведения на водоемах. Отдыхающие ныряют на мелководье, ударяются головой о дно и получают повреждения шеи. Последствия таких травм остаются с человеком на всю жизнь. У них перестают двигаться руки и ноги и они не могут вести полноценную жизнь.
Уберечься от «травмы ныряльщика» очень просто. Нужно соблюдать правила поведения на водоемах и не нырять в местах, которые для этого не приспособлены.
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