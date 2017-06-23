В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарский властей с делегацией из немецкого города-партнера.
Предполагается, что над созданием сквера местные архитекторы и инженеры будут работать со специалистами из Германии. Правда, сроки начала работ пока не известны. Отметим, на улице Стара-Загоре уже есть Болгарский сквер. Стара-Загора также является городом-побратимом Самары.
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