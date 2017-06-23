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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей

В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона 

21 июня 2017, 06:57
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме 

21 июня 2017, 06:49
В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.

Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в 

21 июня 2017, 06:35
Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

В сети появились изображения для проекта комплексного ремонта улицы Победы. Планируется обновить дворы и фасады домов, которые расположены вдоль участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Преобразить район планируют к 70-летию улицы Победы в 2019 году. В плане ремонт фасадов 
16 июня 2017, 04:31
В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, 
16 июня 2017, 08:20
Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

В Самаре появились специальные аппараты с бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов.  Пока есть только четыре таких ящика, они установлены в Ленинском районе – на Никитинской площади, а также на улицах Клинической и Садовой. Инициатива поступила от местной молодежи. Для реализации 
9 июня 2017, 07:00
В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
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