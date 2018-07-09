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Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля
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28 июня 2018, 08:01
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28
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В Самаре подорожало вторичное жилье
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15 июня 2018, 08:01
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
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6 июня 2018, 02:18
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В Сызрани составят реестр заброшенных зданий
Сызранская городская дума обратилась к мэрии с рекомендацией сформировать комиссию по выявлению бесхозных ветхих зданий и составлению их единого реестра. Кроме того, депутаты предлагают чиновникам предусмотреть в бюджете следующего года средства на ограничение доступа на неэксплуатируемые муниципальные объекты. По информации …
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22 сентября 2016, 05:49
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В Алексеевском районе проверили дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья
Госфинконтроль Самарской области провел повторную проверку в Алексеевском районе, где подрядчик серьезно затянул ввод в эксплуатацию домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Инспекция началась с поселка Авангард. Здесь построена двухэтажка для расселения местных жителей. На строительство этого дома …
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22 июня 2015, 03:50
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В Самарской области выявлен факт хищения бюджетных средств – более 10 млн рублей
Прокуратура Сызрани сообщила о результатах проверки расходования бюджетных средств, выделенных на переселение жителей аварийных зданий. Выявлено хищение денег, выделенных на новые квартиры для 48 семей, проживающих в ветхих домах. Возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры, по условиям муниципального контракта ООО …
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7 мая 2014, 11:28