1
15
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P             .d8888b.   888                                         
  Y88b d88P             d88P  Y88b  888                                         
   Y88o88P              888    888  888                                         
    Y888P      .d8888b  888         88888b.    8888b.   888  888  888  888  888 
     888      d88P"     888         888 "88b      "88b  888  888  888  888  888 
     888      888       888    888  888  888  .d888888  888  888  888  888  888 
     888      Y88b.     Y88b  d88P  888 d88P  888  888  Y88b 888 d88P  Y88b 888 
     888       "Y8888P   "Y8888P"   88888P"   "Y888888   "Y8888888P"    "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности, столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. 

28 июня 2018, 08:01
Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
В Сызрани составят реестр заброшенных зданий

В Сызрани составят реестр заброшенных зданий

Сызранская городская дума обратилась к мэрии с рекомендацией сформировать комиссию по выявлению бесхозных ветхих зданий и составлению их единого реестра. Кроме того, депутаты предлагают чиновникам предусмотреть в бюджете следующего года средства на ограничение доступа на неэксплуатируемые муниципальные объекты. По информации 

22 сентября 2016, 05:49
В Алексеевском районе проверили дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

В Алексеевском районе проверили дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

Госфинконтроль Самарской области провел повторную проверку в Алексеевском районе, где подрядчик серьезно затянул ввод в эксплуатацию домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Инспекция началась с поселка Авангард. Здесь построена двухэтажка для расселения местных жителей. На строительство этого дома 
22 июня 2015, 03:50
В Самарской области выявлен факт хищения бюджетных средств – более 10 млн рублей

В Самарской области выявлен факт хищения бюджетных средств – более 10 млн рублей

Прокуратура Сызрани сообщила о результатах проверки расходования бюджетных средств, выделенных на переселение жителей аварийных зданий. Выявлено хищение денег, выделенных на новые квартиры для 48 семей, проживающих в ветхих домах. Возбуждено уголовное дело.  

По данным прокуратуры, по условиям муниципального контракта ООО 

7 мая 2014, 11:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх