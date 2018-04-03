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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» с восьмого сектора помогли клубу в уборке снега на стадионе «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «КС». На «Металлурге» идет подготовка к матчу четвертьфинала Кубка России.

В среду, 28 февраля, «Крылья Советов» принимают в Самаре 
26 февраля 2018, 09:55
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
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