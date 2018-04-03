В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять сборную Бельгии в матчах 1/4 финала.
«Стороны обсудили вопросы логистики, размещения и безопасности, а также установки стенда Бельгии в зоне фестиваля болельщиков. Всего Самарско-Тольяттинская агломерация готова разместить порядка 30 тысяч болельщиков в отелях и на базах отдыха, к сдаче готово более 1500 квартир. Кроме того, для гостей, путешествующих на машинах и автобусах, прорабатываются варианты размещения кемпингов», - сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре намечено проведение шести матчей. Новый стадион «Самара Арена» рассчитан почти на 45 тысяч зрителей. Четыре игры пройдут в рамках группового этапа: 17 июня Коста-Рика – Сербия, 21 июня Дания – Австралия, 25 июня Уругвай – Россия, 28 июня – Сенегал – Колумбия. Еще два матча намечены на июль – 1/8 и 1/4 финала.
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