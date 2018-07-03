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Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
3 июля 2018, 02:08
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

Вчера, 30 июня, в Самаре во дворе дома № 138 по улице Победы произошла серьезная авария. Там столкнулись «пятнадцатая» и «Лада Приора». По словам очевидцев, водитель «Приоры» не справился с управлением, машину занесло, после чего она влетела в «пятнадцатую» и 
1 июля 2018, 01:00
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Сызранском районе Самарской области 28 июня. Грузовик с казахстанскими номерами ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск» со стороны Сызрани. Между селами Троицкое и Надеждино машина на полном ходу влетела в фургон, перевозивший дорожных рабочих. Он, 
28 июня 2018, 02:25
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
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