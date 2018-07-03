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Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа
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3 июля 2018, 02:35
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
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3 июля 2018, 02:08
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе
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1 июля 2018, 01:00
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Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело
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29 июня 2018, 03:27
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Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
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29 июня 2018, 02:58
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38