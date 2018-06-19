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Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
19 июня 2018, 09:49
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица 
18 июня 2018, 09:40
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым 

15 мая 2018, 01:30
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», кинотеатр «Вертикаль» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 7 марта 2018 года первыми увидеть российскую юмористическую картину «Я худею»!

В жизни главной героини Ани 
28 февраля 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», «Русское Радио» в Самаре  и кинотеатр «Вертикаль» дают вам уникальный шанс 28 февраля 2018 года первыми увидеть приключенческое фэнтези «За гранью реальности». Главные роли в фильме исполнили: Милош Бикович, 
21 февраля 2018, 01:31
Фонд кино даст кинотеатрам Самарской области по 5 млн рублей

Фонд кино даст кинотеатрам Самарской области по 5 млн рублей

Российский Фонд кино выделит по 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатров в двух малых городах Самарской области. Согласно приказу госорганизации, субсидии получат Кинельский «Центр культурного развития» и Октябрьский «Дом молодежных организаций». Деньги выделяются в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров 

21 ноября 2017, 09:02
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