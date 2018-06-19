В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона рублей. Рассмотрение заявок назначено на 25 июня. Кинотеатр должен быть готов к работе 1 июля.
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