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Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся
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22 января 2019, 06:21
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Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»
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18 января 2019, 11:45
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Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала
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17 января 2019, 03:56
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В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека
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16 января 2019, 12:09
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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Жители Самары хотят переименовать старые остановки
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25 декабря 2018, 06:45
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В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе
Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная …
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18 декабря 2018, 08:57
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В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов
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28 ноября 2018, 01:12
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«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек
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20 ноября 2018, 02:02
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В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»
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16 ноября 2018, 10:22
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