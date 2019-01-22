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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся

Мэрия: больницы в районе крупной коммунальной аварии в Самаре без тепла не останутся

Больница имени Середавина, а также городская больница №5 на улице Шверника, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии в Самаре, не останутся без тепла. Их подключают на резервную схему отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, 22 января на пересечении улиц 

22 января 2019, 06:21
Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

В Самаре сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом, который произошёл 14 января в 15:12. В тот день в локомотивном депо «Самара» с рельсов сошёл тепловоз. 

«Как показала прокурорская проверка, предварительной причиной схода послужила невнимательность со 
18 января 2019, 11:45
Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторая ветка самарского метро будет проходить от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Ее длина составит 9 километров. Это будут 5 подземных станций и одна наземная. По берегу реки Самары железная дорога дойдет до вокзала, в районе улицы Мечникова под проспектом 

17 января 2019, 03:56
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
Жители Самары хотят переименовать старые остановки

Жители Самары хотят переименовать старые остановки

На созданном областными властями портале «ВМЕСТЕ» состоялось голосование, по итогам которого стало ясно – самарцы не против переименования старых остановок общественного транспорта.

Дело в том, что многие станции названы в честь объектов, которые в настоящее время либо вовсе стёрты с карты 

25 декабря 2018, 06:45
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду утром, 28 ноября, сотням жителей областной столицы пришлось столкнуться с неожиданной проблемой — на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в районе «Современника» с рельсов сошел трамвай. Он следовал по маршруту № 22 в сторону Постникова оврага. После 
28 ноября 2018, 01:12
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

Вечером в четверг, 15 ноября, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошла авария. Судя по фотоснимкам с места ДТП, размещенным очевидцами в соцсетях, трамвай № 24 и легковушка «Лада Приора» столкнулись на путях. Затем один вагон сошел с рельсов, 
16 ноября 2018, 10:22
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