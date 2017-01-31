Об этом "Терре" рассказали источники, близкие к областному минстрою. Напомним, сооружение, которое обошлось бюджету в 12 миллиардов рублей, до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя фактически было построено в 2014-м году. Причина постоянного срыва сроков - необходимость переноса большого количества коммуникаций в районе Черновского водохранилища. В частности нефтепродуктопроводов.
Кроме того, камнем преткновения стало и строительство предусмотренного первоначальным проектом двухэтажного поста ГИБДД. Стоимость сооружения оценивалась в 20 миллионов рублей. Сейчас контролирующие органы по согласованию с минтрансом исключили из документов этот объект.
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Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным
Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
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12 декабря 2016, 05:11
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Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году
Напомним, в феврале, официально - по семейным обстоятельствам, уволился министр сельского хозяйства региона Виктор Альтергот. Кроме того, переход на работу в российскую венчурную компанию еще в начале октября анонсировал вице-губернатор, глава минэкономразвития Александр Кобенко.
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1 декабря 2016, 11:59
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Новые подробности увольнения Гришина
Алексей Гришин уходит с поста регионального министра строительства в федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой". Эта организация находится в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На эту должность он будет переведен постановлением губернатора 5 декабря. Временно исполняющим обязанности министра строительства …
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1 декабря 2016, 11:10
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Обыски в областном Министерстве строительства подтвердили факты мошенничества на 36 миллионов рублей
Напомним, вчера в здании ведомства прошла полицейская проверка. Поводом стали многомиллионные нарушения при берегоукреплении в районе села Рождествено. Исполнителем выступала небезызвестная компания С.И.Т.И. Как установило следствие, вместо необходимого камня повышенной прочности фирма закупила более дешёвый и некачественный материал. При этом …
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25 ноября 2016, 05:33
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В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина
В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.
По словам свидетелей происшествия, на берегу отдыхала компания из трех человек. Сообщается, что они …
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17 августа 2016, 09:35
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В блогах: арбуз в кустах
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся …
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28 июля 2016, 06:32
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7 человек утонули в Самарской области за двое суток
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17 июля 2016, 03:32
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Кировский мост в Самаре достроит «Волга-проект»
Строительство Кировского моста в Самаре завершит компания «Волга-проект». Она оказалась единственным участником конкурса. Стоимость контракта составляет почти 665 миллионов рублей. По техзаданию, до декабря этого года подрядчик должен на участке протяженностью 8 километров провести работы по устройству двух опор и …
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24 июня 2016, 10:34