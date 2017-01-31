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Материалы по теме:

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
 
Николай 

12 декабря 2016, 05:11
Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Напомним, в феврале, официально -  по семейным обстоятельствам, уволился министр сельского хозяйства региона Виктор Альтергот. Кроме того, переход на работу в российскую венчурную компанию еще в начале октября анонсировал  вице-губернатор,  глава минэкономразвития Александр Кобенко.
Ранее он выиграл конкурс на замещение 

1 декабря 2016, 11:59
Новые подробности увольнения Гришина

Новые подробности увольнения Гришина

Алексей Гришин уходит с поста регионального министра строительства в федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой". Эта организация находится в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На эту должность он будет переведен постановлением губернатора 5 декабря. Временно исполняющим обязанности министра строительства 

1 декабря 2016, 11:10
Обыски в областном Министерстве строительства подтвердили факты мошенничества на 36 миллионов рублей

Обыски в областном Министерстве строительства подтвердили факты мошенничества на 36 миллионов рублей

Напомним, вчера в здании ведомства прошла полицейская проверка. Поводом стали многомиллионные нарушения при берегоукреплении в районе села Рождествено. Исполнителем выступала небезызвестная компания С.И.Т.И. Как установило следствие, вместо необходимого камня повышенной прочности фирма закупила более дешёвый и некачественный материал. При этом 

25 ноября 2016, 05:33
В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.

По словам свидетелей происшествия, на берегу отдыхала компания из трех человек. Сообщается, что они 

17 августа 2016, 09:35
В блогах: арбуз в кустах

В блогах: арбуз в кустах

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся 
28 июля 2016, 06:32
7 человек утонули в Самарской области за двое суток

7 человек утонули в Самарской области за двое суток

Вчера, 16 июля, в Самарской области утонули 4 человека, сообщает региональная ПСС.

В Новокуйбышевске на озере в парке «Победы» утонул мужчина. Поисковые работы осложняло большое количество водорослей. Мужчину нашли на глубине двух метров, запутавшегося в зарослях водной растительности.
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17 июля 2016, 03:32
Кировский мост в Самаре достроит «Волга-проект»

Кировский мост в Самаре достроит «Волга-проект»

Строительство Кировского моста в Самаре завершит компания «Волга-проект». Она оказалась единственным участником конкурса. Стоимость контракта составляет почти 665 миллионов рублей. По техзаданию, до декабря этого года подрядчик должен на участке протяженностью 8 километров провести работы по устройству двух опор и 
24 июня 2016, 10:34
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