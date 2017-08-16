Экс-глава Калмыкии, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный» из Тольятти, пишут "Ведомости". По данным издания, он также "присматривает" еще несколько фондов, чтобы потом стать крупным игроком на пенсионном рынке. «Муниципальный» был учрежден мэрией Автограда в 1994 году. Пока он работает как некоммерческая организация. По закону Фонд обязан акционироваться к январю 2019 года, так как работает вне государственной системы пенсионного обеспечения. По данным за 1-й квартал этого года «Муниципальный» управлял накоплениями объемом свыше 85 млн. рублей. Илюмжинов также намерен приобрести еще два НПФ - «Титан» и «Авиаполис», их совокупные накопления могут достигать 1,7 млрд. рублей.
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