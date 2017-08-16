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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Областные чиновники проиграли тольяттинским почти 18 млн рублей

Областные чиновники проиграли тольяттинским почти 18 млн рублей

Мэрии Тольятти в очередной раз удалось взыскать с областных властей компенсацию за понесенные убытки. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно подает иски к региональному министерству социально-демографической и семейной политики с требованием компенсировать расходы, понесенные на приобретение жилья для различных категорий 

15 августа 2017, 09:35
В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти разыскивается неизвестный мужчина за совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Как видно из записи, злоумышленник в подъезде напал на бабушку, которая ждала лифт. Налетчик пытался вырвать сумку из рук жертвы. 
13 августа 2017, 01:25
Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада

Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада

В Тольятти в одном из магазинов случилась крупная кража кража. Неизвестный мужчина взял с витрины 12 плиток шоколада, после чего скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские установили лицо, схожее по приметам со злоумышленником. Мужчину задержали. Им оказался 
12 августа 2017, 02:09
Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и 
11 августа 2017, 09:05
Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться 

31 марта 2017, 01:47
За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

Как сообщает областной Пенсионный фонд, всего в регионе соцвыплаты через органы ведомства сейчас получают 987 тысяч жителей. Фактически каждый третий в регионе - пенсионер. В декабре 2015-го ПФР направил на выплату пособий более 11,5 млрд рублей - это на полтора млрд 
13 января 2016, 12:02
В России мошенники рассылают письма с вирусом якобы от Пенсионного фонда

В России мошенники рассылают письма с вирусом якобы от Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации предупреждает граждан, что неизвестные злоумышленники стали рассылать от имени организации электронные письма с вредоносными программами. В тексте сообщения содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности. Приложение является вирусом, который заражает компьютер. В связи с этим следует 
24 августа 2015, 09:57
В России в 2015 году перезапустят пенсионную систему

В России в 2015 году перезапустят пенсионную систему

В российском правительстве идет дискуссия о том, будет ли продлена заморозка накопительной части пенсионной системы до 2018 года. Напомним, пока мораторий должен закончиться уже в 2015-м. Если решение не примут, то пятая часть работающего населения России может перевести свои накопления 

20 января 2015, 05:31
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