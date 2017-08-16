За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек Как сообщает областной Пенсионный фонд, всего в регионе соцвыплаты через органы ведомства сейчас получают 987 тысяч жителей. Фактически каждый третий в регионе - пенсионер. В декабре 2015-го ПФР направил на выплату пособий более 11,5 млрд рублей - это на полтора млрд …