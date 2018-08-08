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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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8 августа 2018, 11:48
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На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
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8 августа 2018, 11:33
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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28
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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
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25 июля 2018, 09:45
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Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре
Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из …
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17 июля 2018, 12:31
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В Самаре продолжается реконструкция набережной
Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой …
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28 ноября 2017, 05:40
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В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги
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30 мая 2017, 12:48