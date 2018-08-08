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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области продолжается подготовка к фестивалю авторской песни имени Грушина. На Мастрюковских озерах оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады-гитары. Напомним, что 45-й юбилейный фестиваль пройдет с 9 по 12 августа, а его история началась 
8 августа 2018, 11:48
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция 
25 июля 2018, 09:45
Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из 
17 июля 2018, 12:31
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
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