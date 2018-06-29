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С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году
До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на …
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26 июня 2018, 11:52
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В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер
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1 июня 2018, 10:29
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших
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19 апреля 2018, 08:54
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Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары
Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов …
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11 апреля 2018, 11:26
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Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
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22 марта 2018, 09:02
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Разработчики Airbus показали воздушное такси
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27 февраля 2018, 08:29
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Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме
Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых …
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15 февраля 2018, 12:28
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями
Седаны Lada Vesta получили более продвинутое оборудование. Автомобили комплектаций Comfort, Luxe и Exclusive с 1,8 литровым мотором оснастили задними дисковыми тормозами. Кроме того, в машинах для удобства пассажиров на задних сиденьях установили 12-вольтовые розетки. Также там появились мультифункциональный руль, подогрев …
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25 января 2018, 12:24
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В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос
Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. …
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19 декабря 2017, 03:30