В Самарской области организуют 54 купели Известно, что на Крещение в регионе организуют 54 купели, причем 11 из них будут располагаться на озерах. В областной столице официальная прорубь будет только одна — на Полевом спуске. Ее сделают с деревянным дном глубиной не более 1,5 м, предусмотрены …