|
В Самарской области организуют 54 купели
|
16 января 2019, 11:14
|
Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
|
16 января 2019, 10:46
|
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
|
16 января 2019, 10:24
|
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
|
16 января 2019, 08:52
|
На самарском кладбище выделили участок для захоронения староверов
На самарском кладбище «Центральное» выделили участок для захоронения умерших христиан староверов-поморцев. Постановление подписали в администрации Самары, оно опубликовано на официальном сайте. Известно, что площадь этого участка составит 475 кв.м. и он будет находиться в 10 квадрате. Кладбище располагается в Волжском …
|
25 декабря 2018, 04:29
|
Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом
Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги …
|
7 декабря 2018, 10:35
|
Сельское кладбище в поселке Рубежный будет относиться к Самаре
|
13 июля 2018, 09:07
|
Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно
Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила …
|
6 июля 2018, 07:35